Санкт-Петербург, 14 июня, 2018, 01:20 — ИА Регнум. Оркестр Мариинского театра под управлением героя Труда РФ Валерия Гергиева даст концерт в Саудовской Аравии при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и компании Saudi Aramco, сообщает пресс-служба РФПИ.

Kremlin.ru Валерий Гергиев

«РФПИ гордится тем, что самый современный зал в Королевстве открывается выступлением старейшего российского оркестра. Это историческое событие свидетельствует об огромном интересе к российской культуре на Ближнем Востоке», — заявил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 13 июня президент России Владимир Путин посетил гала-концерт на Красной площади, посвященный открытию ЧМ-2018, на котором выступили Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Анна Нетребко и другие известные исполнители.