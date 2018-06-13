Нью-Йорк, США, 14 июня, 2018, 00:22 — ИА Регнум. Объявление Федеральной резервной системы США о повышении базовой процентной ставки вызвало падение основных индексов наамериканском фондовом рынке, 13 июня передает агентство Reuters.

Dan Smith Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне

Индекс Dow Jones упал на 119,53 пунктов (0,47%), до 25 201,20 пункта, индекс S&P 500 упал на 11,22 пунктов (0,40%), до 2775,63 пунктов, индекс Nasdaq Composite упал на 8,10 пунктов (0,11%), до 7695,70 пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 июня ФРС США объявила о повышении базовой процентной ставки на 0,25%, с 1,5−1,75% до 1,75−2% годовых.

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