Дамаск, 13 июня, 2018, 23:35 — ИА Регнум. Сирия не станет сообщать о наличии у себя российских зенитно-ракетных комплексов С-300 до момента их боевого применения, заявил 13 июня президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Такое заявление сирийский президент сделал в ходе интервью, которое он дал иранскому телеканалу Al Alam.

«Поставят нам эти комплексы или нет, мы никому не будем об этом сообщать. Это оружие, и о его наличии все узнают тогда, когда оно будут применено», — сказал Башар Асад.

Президент Сирии подчеркнул, что официальный Дамаск «не считает нужным объявлять о поставках из России зенитно-ракетных комплексов С-300».

Кроме того, Башар Асад добавил, что отношения между Россией и Сирией носят стратегический характер, но при этом нельзя говорить о каком-то вмешательстве России во внутренние дела Сирии.

Президент САР отметил, что Москва взаимодействует с официальным Дамаском как с дружественным государством.

«Для России нетипично строить какие-либо альянсы временного характера в зависимости от сиюминутной выгоды, поэтому сирийско-российские отношения носят стратегический характер», — подчеркнул Башар Асад.

Как сообщало ИА REGNUM, официальных сообщений о поставках Сирии российских ЗРК ПВО С-300 до сих пор не последовало. В различных СМИ этот вопрос начал активно обсуждаться после того, как в апреле 2018 года США и их сателлиты под надуманным предлогом нанесли ракетные удары по территории Сирии.