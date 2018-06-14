Москва, 14 июня, 2018, 09:17 — ИА Регнум. «Эскобар»

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Наркобароны тоже влюбляются. А также влюбляют в себя дам, склонных испытывать особое влечение к «плохим парням». Когда-то Пабло Эскобар был бедным колумбийским пацаном, но последовательно шел к успеху и строил карьеру — криминальную. Со временем он сколотил крупнейший наркокартель, которым правил твердой рукой, не гнушаясь никакими методами. На его совести были бессчетные убийства, в том числе политические, и даже взрыв пассажирского самолета, унесший более сотни жизней. Одновременно Эскобар играл в Робина Гуда, помогая беднякам — таким же, каким когда-то был он сам. Интерес журналистки Вирджинии Вальехо к знаменитому злодею поначалу был чисто профессиональным, но это длилось недолго. Гораздо дольше продлился ее роман с наркобароном. Через много лет после смерти своего возлюбленного от рук полиции Вирджиния издала книгу «Люблю Пабло, ненавижу Эскобара», по мотивам которой режиссер Фернандо Леон Де Араноа и поставил свой фильм. В ролях Пабло и Вирджинии Хавьер Бардеми и Пенелопа Крус.

«Суперсемейка 2»

Прошли те времена, когда матери сидели дома, нянчась с младенцами, а отцы совершали подвиги. Теперь всё чаще случается иначе. Вот и в семействе Мистера Исключительного всё встало с ног на голову, когда его жена Эластика получила высокооплачиваемую работу для телевидения. Теперь отвергнутый масс-медиа супергерой проводит дни среди бутылочек с детским питанием и памперсов. И даже радость от того, что у малыша тоже имеются суперспособности, оказывается омрачена тем, что следить приходится не просто за младенцем, а за телепортирующимся и периодически воспламеняющим всё вокруг младенцем. В общем, сущий чертенок, а не ребенок! Но всё же и для измученного суперняня наступает звездный час, когда на горизонте возникает новый сильный и коварный злодей, для сражения с которым нужны усилия всей суперсемейки.

«Мир будущего»

Если нет идей для фантастического фильма, постапокалипсис — спасительная соломинка. Вот и режиссерский дуэт Джеймса Франко и Брюса Тьерри Чунга за нее ухватился. Рецепт известен — много песка, злых косматых парней в живописных «прикидах», девиц с пистолетами или без пистолетов, но обязательно в минимуме одежды, и мотоциклов. Вечная война всех против всех за последние ресурсы и отчаянные попытки если не жить, то хотя бы помереть красиво. В общем, очередная фантазия на тему «Безумного Макса» В этой нервной обстановке главный герой отправляется на поиски лекарства для смертельно больной матери, а находит девушку-робота.Начинается череда приключений, в которой искать какой-то особый смысл необязательно.

«Фото на память»

Не стоит фотографироваться на камеру странной конструкции, найденную в заброшенном доме. Иначе можно получить действительно фото на память — на вечную память. Компания друзей всего-то хотела найти ночлег после того, как их автомобиль попал в аварию в глуши. Привычка видеть свои изображения в соцсетях сыграла сними злую шутку, и теперь на фотографиях они один за другим выходят жертвами ужасных несчастных случаев, которые вскоре происходят с ними в реальности. Кажется, герои фильма Антона Зенковича обречены, если не разгадают загадку прОклятой камеры.

«Аферисты поневоле»

Если вы попали в крупные неприятности, то велико искушение влезть в еще более крупные, чтобы поправить свои дела. Вот и герои фильма Джеймса Окли, задолжав опасной мафиозной красотке, решают расплатиться с гангстершей криминальными денежками — других-то всё равно нет. Похитить драгоценности бывшей, которую случайно встретил в Лос-Анджелесе, вернуть долги, спать спокойно… Ох, как бы этот сон не оказался могильным!

«Захочу и соскочу. Мастер-класс»

Банда ученых возвращается! В предыдущем комедийном фильме Сиднея Сибиллы безработный ученый Пьетро Цинни вместе с компанией таких же неудачников изобрел супернаркотик, которым дипломированная банда прибыльно приторговывала… пока Пьетро не загремел в каталажку. Он был бы не против и дальше жить без забот на казенных харчах, но его талантливые мозги спешно потребовались полиции. И банда ученых чудаков собирается вновь — на сей раз для борьбы со злом. Правда, неизвестно, что лучше — их методы или обычные преступления, не дающие спать спокойно стражам порядка Вечного города.

«Невероятные приключения факира»

Герой комедии Кена Скотта, бедный индийский парень, отправляется в Европу в поисках счастья. Запутанная карма и отсутствие денег бросают его из страны в страну, причем путешествует он весьма странными и опасными для жизни способами. Терять ему нечего, так что он наверняка что-нибудь найдет в конце пути. Главное — верить в свою звезду!

«Дело Собчака»

Документальный фильм Веры Кричевской рассказывает о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, давно ставшем иконой для многих сторонников либерализма. Фактами о жизни политика делятся его вдова Людмила Нарусова, дочь Ксения Собчак, а также многие другие люди, близко его знавшие— как единомышленники, так и непримиримые враги. Среди героев фильма Анатолий Чубайс, Геннадий Зюганов и даже Владимир Путин.