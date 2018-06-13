Минск, 13 июня, 2018, 23:08 — ИА Регнум. По сравнению с 2017 годом на 55% сократилось общее число пострадавших от боевых действий в Донбассе, при этом погибших стало на 37% меньше, заявил 13 июня представитель ОБСЕ Мартин Сайдик после очередного раунда переговоров контактной группы в Минске.

ИА Красная Весна ОБСЕ. ДНР

Тем не менее, дипломата возмутило, что в текущем году ВСУ убили на одного ребенка больше, чем в 2017.

Напомним, вскоре после государственного переворота новое правительство Украины начало войну против Донецкой и Луганской народных республик, которые не признали результаты путча в Киеве и объявили о независимости. С 2014 года в Минске были приняты три документа, призванные погасить конфликт, однако Украина не собирается их исполнять.