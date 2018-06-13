Вашингтон, 13 июня, 2018, 23:03 — ИА Регнум. Согласно опросу поллстера Ipsos, большинство граждан США (51%) поддерживает действия президента Дональда Трампа в отношении Северной Кореи, 13 июня сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Тем не менее, только 39% американцев считают, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном снизила вероятность ядерной войны США и КНДР, и только 26% считают, что стороны будут соблюдать обязательства. 37% опрошенных вообще не верят, что переговоры на что-то повлияют.

Опрос Ipsos проводился с 12 по 13 июня среди 1000 совершеннолетних граждан США, в том числе около 400 демократов и 400 республиканцев.

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