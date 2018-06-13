Екатеринбург, 13 июня, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Лемур Спартак из зоопарка в Екатеринбурге предсказал результат матча между Россией и Саудовской Аравией, который состоится в Москве на стадионе «Лужники». Из двух мисок с лакомством он выбрал ту, на которой была символика арабской страны, сообщает телеканал ОТВ.

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Матч между сборными России и Саудовской Аравии пройдёт 14 июня. Эта же дата станет и первым днём чемпионата мира по футболу.

Напомним, игры продлятся до 15 июля. 15 июня в Екатеринбурге сыграют Уругвай и Египет. Сборная последней уже прибыла на Урал. Футболистов Уругвая ожидают 14 июня.

Всего на Среднем Урале ожидают 6 тыс. болельщиков из Уругвая и 2 тыс. из Египта. Некоторые из них уже приехали в Екатеринбург. По отзывам привыкших к теплу египтян, холодное уральское лето их весьма впечатлило. Впрочем, о гостеприимстве уральцев они отзываются с теплотой.

После матча в Екатеринбурге многие из них покинут Урал.