Вильнюс, 13 июня, 2018, 21:39 — ИА Регнум. Правительство Литвы сегодня, 13 июня, на заседании одобрило подготовленную МВД реорганизацию Оружейного фонда, сообщили ИА REGNUM в канцелярии правительства. Если изменения одобрит и Сейм, не останется государственной монополии при торговле короткоствольным оружием.

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Поправки к закону о контроле над оружием и боеприпасами и сопровождающие правовые акты откроют возможности для торговли короткоствольным оружием во всех оружейных магазинах. Раньше пистолетами и другим огнестрельным оружием категории В и С мог торговать только управляемый государством Оружейный фонд.

«Сегодня в частном магазине можно купить оружие, которое в три раза мощнее, чуть ли не снайперское ружье, но пистолет для самообороны можно купить только в единственном магазине в Литве, и им управляет государство. Так не должно быть», — сказал министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

Помимо коммерческой торговли оружием Оружейный фонд централизованно покупает оружие для полиции, пограничников, Службы общественной безопасности и других учреждений при МВД. Также он утилизирует конфискованные боеприпасы и оружие. Эти функции планируется передать департаменту при МВД.