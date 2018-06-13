Мадрид, 13 июня, 2018, 21:14 — ИА Регнум. Министр культуры и спорта Испании Максим Уэрта ушел в отставку после публикаций СМИ о наличии у него незадекларированных активов, 13 июня передает агентство Associated Press.

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Согласно заявлению экс-министра, он не совершил ничего противозаконного, а уходит в отставку для того, чтобы защитить новое правительство социалиста Педро Санчеса от инсинуаций.

Уэрта был приведен к присяге в качестве министра культуры и спорта Испании неделю назад, в четверг 7 июня.

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