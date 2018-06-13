Москва, 13 июня, 2018, 21:11 — ИА Регнум. 13 июня в московском кинотеатре «Пионер» состоялся пресс-показ фильмов конкурсной программы Фестиваля уличного кино. Это необычный смотр короткого метра, который 2 июня стартовал уже в пятый раз. Необычен он тем, что показы фестиваля пройдут в более чем тысяче городов и городков по всей России на 2500 площадках — это абсолютный мировой рекорд. Причем зрители будут наслаждаться короткометражными работами молодых отечественных режиссеров под открытым небом. Они же и станут жюри фестиваля. Свое мнение зрители выскажут при помощи зажженных фонариков, а результаты голосования зафиксируют беспристрастные приборы. Итоги зрительского голосования будут подведены в сентябре.

Марина Александрова ИА REGNUM Фестиваль уличного кино стартовал в московском кинотеатре «Пионер»

В этом году впервые был сформирован попечительский совет фестиваля, в его состав вошли известные продюсеры, режиссеры и другие кинематографические деятели, такие как Дмитрий Якунин, руководитель молодежного отделения Союза кинематографистов России, Сергей Сельянов, президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения, кинокритик Стас Тыркин, программный директор кинофестиваля «Движение», продюсер и кинорежиссер Валерий Тодоровский, кинорежиссер Алексей Попогребский, продюсер Александр Акопов, президент Академии российского телевидения. Коммерческим партнером фестиваля стала компания «Теле2».

Марина Александрова ИА REGNUM Продюсер Сергей Сельянов

Предваряя пресс-показ, продюсер и режиссер Игорь Мишин подчеркнул важность фестиваля как альтернативной системы проката русского короткого метра, который можно посмотреть только в Интернете, и то там его смотрят только люди, имеющие какое-то отношения к киноиндустрии, например, студенты гуманитарных вузов. «Коротышек» нет ни на телевидении, ни на киноэкранах, и потому такая возможность для пиара этих фильмов среди самой массовой аудитории, которая раньше коротким метром даже не интересовалась, очень ценна.

Марина Александрова ИА REGNUM Продюсер Игорь Мишин

Продюсер и режиссер Сергей Сельянов подчеркнул важность фестиваля для формирования в России зрительской культуры и выразил восхищение тем, что сделала команда организаторов фестиваля во главе с Александром Щеряковым. «Если такие люди есть у нас в стране, значит, у нас будет хорошее настоящее и будущее», — подытожил продюсер.

А началось все в 2014 году, когда молодые кинематографисты и любители кино из Владивостока решили совершить нечто, что до них не приходило в голову никому. Вот как рассказывает о рождении народного фестиваля генеральный продюсер смотра Александр Щеряков:

«В 2014 году нам пришла в голову совершенно сумасшедшая идея создать кинофестиваль доселе не существовавший никогда в мире, такой, чтобы ориентирован был максимально на публику, чтоб никакого собственного жюри принципиально, чтоб никакого глянца, никакого шика — максимально народная такая киноистория. Мы огляделись по сторонам, посмотрели, что вообще происходит на этом рынке и поняли, что стандартная фестивальная модель, будь то Канны, «Кинотавр», «Движение», «Короче» в Калининграде — это всегда совершенно одинаковая история. Это всегда какой-то один город, зрителю, особенно дальневосточному зрителю, нужно переться туда километры, тратить деньги на аккредитацию, на перелет и все, что мне остается после того, как я туда попаду, это пассивное наблюдение, потому что никакой сопричастности к событию нет, я посмотрел, поехал назад, а статусное жюри в закрытой комнате отобрало, кто победитель. Мы посмотрели и решили сделать все наоборот. Фестиваль сам приезжает к тебе, где бы ты ни жил, фестиваль, который происходит бесплатно. В котором публика голосует светом фонариков за лучшее кино, и в котором все происходит под открытым небом».

Марина Александрова ИА REGNUM Александр Щеряков, генеральный продюсер фестиваля

Как считает Александр, улица, с одной стороны, это метафора народности, открытости, революционности, а с другой — здесь технически сложно попытаться извлечь выгоду или установить фейс-контроль, а потому все смогут прийти, посмотреть и проголосовать. Такая полная открытость — штука обоюдоострая, потому что вкусы у широкой публики не очень утонченные, она часто выбирает «попкорновые» блокбастеры. Но при этом, по мнению организаторов фестиваля, она очень честная, очень искренняя, ей хочется высказаться, и было бы неплохо хотя бы кому-то ее услышать.

Первым делом организаторы договорились с дальнобойщиками, арендовали фуры, проехали из Владивостока до Москвы, потом из Владивостока до Лиссабона. Потом на фестиваль обратил внимание Генеральный секретарь ООН, его стали приглашать разные города мира, и команда поняла, что на разъезды не хватит скромных личных средств. Потому дальше фестиваль продолжил свое существование как социальная франшиза. В этом году организаторы планируют собрать на своих открытых площадках порядка семисот тысяч зрителей.

Марина Александрова ИА REGNUM Фестиваль уличного кино стартовал в московском кинотеатре «Пионер»

На фестиваль в этом году было прислано 700 работ в основном молодых авторов. Организаторы долго отбирали самые лучшие фильмы из тех, которые можно показать на открытых площадках. Далеко не все короткометражки можно показывать открыто — например, фильмы с рейтингом 18+. В конце концов в конкурсную программу вошло 9 работ.

«Это не совсем интеллектуальное кино, — говорит Александр, — это не «Календарь», который взял приз на «Кинотавре», это не артхаус, это не кино, которое поймет вдумчивая публика с большим багажом, это кино, которое будет интересно массовому зрителю. Потому что наша позиция состоит в том, что конечный заказчик любого режиссера — это в первую очередь широкая публика… С одной стороны, мы пытаемся режиссеров немножечко «приземлять», давать им понять, что, ребята, снимайте кино, которое будет понятно всем, а с другой стороны — мы пытаемся поднимать зрителя. Потому что надо понимать, что зритель вообще к короткому метру молодых авторов относится с большим скепсисом, и когда мы это начинали, люди к нам шли как к коту в мешке, и очень многие вообще не хотели идти… И потому мы придумали этот формат бродячего цирка, формат шапито, формат передвижного праздника, когда мы устраиваем, помимо кинопоказов, еще и велопробеги, ярмарки, лекции под открытым небом, огненные шоу, театрализованные акции. Сначала люди к нам приходили не ради кино, а для ТОО, чтобы послушать музыку, посмотреть что-то еще под открытым небом в своем родном городе и параллельно видели, что тут еще и кино есть, кино хорошее, и потихонечку начинали приобщаться к этой теме… Постепенно мы воспитали публику, очень лояльную к короткому метру, к молодым авторам, которая готова учиться. И потихонечку-потихонечку небольшими вкраплениями мы вкладываем туда какое-то интеллектуальное кино, по чуть-чуть. И я полагаю, что через десять лет это уже будет совершенно другое кино — гораздо более глубокое, более умное, более интересное».

Марина Александрова ИА REGNUM Фестиваль уличного кино стартовал в московском кинотеатре «Пионер»

В этом году, в связи с юбилеем организаторы фестиваля решили вернуть его на родину. Показы пройдут в крупнейших городах России от Калининграда до Владивостока, а также в маленьких кубанских станицах, в северных городах вроде Норильска. Охвачены, как обычно, будут все возрасты — среди зрителей фестиваля далеко не только молодые киноманы-хипстеры, но и целые семьи с детьми, и пенсионеры, люди самого разного социального положения — иногда «на огонек» заходят даже губернаторы и мэры городов.

«Конечно, нам сложно конкурировать с YouTube, — делится своими проблемами и идеями Александр, — против них у нас нет приема. Но что касается Интернета… вообще у нас аббревиатура интересная — Outdoor Film Festival — OFF. И мы хотим как бы позиционировать наши фестивальные площадки как место вне Интернета… Мы уходим от искусственности, от того, что у тебя тысяча друзей в Facebook и ни одного живого, от того, что весь контент мы потребляем с экранов смартфонов, мы переходим к натуральности, к тому, как это было сто лет назад, чтобы все вместе, вытащив всю вою семью, на лужайке под звездным небом, взяв чай в термосе, взяв пледик, настольные игры, гитару, могли посмотреть кино и оценить его».

Марина Александрова ИА REGNUM Фестиваль уличного кино стартовал в московском кинотеатре «Пионер»

Александр Щеряков и его единомышленники, которые уже сформировали довольно большую команду в Москве и регионах, ставят перед собой цель создать систему из региональных киносообществ. Фестиваль уже поддерживают местные СМИ, сарафанное радио, городские сообщества в соцсетях. Таким образом о фестивале узнают и зрители, и авторы. Фестиваль уже собрал вокруг себя практически все региональные киношколы, огромное количество киноклубов, киносообществ. Хотя связи с регионами очень крепки, все же большинство авторов, входящих в конкурсную программу, приходят из столицы — сказывается более серьезный уровень кинообразования.

Если говорить о награде, которую получает победитель, то в течение четырех лет главным призом было внимание публики и символическая статуэтка, изготовленная из кусочков металла, собранных в разных городах, где проходил фестиваль. В юбилейном году организаторы решили подойти к награждению более «по-взрослому». Призом будет все еще не денежная премия, а возможности, которые откроются перед победителем и другими участниками. В октябре, после того как закончится фестивальный тур и победитель будет определен, в Москве пройдет большая деловая программа, на которую будут приглашены все режиссеры, которые участвовали в фестивале в течение пяти лет, а также продюсеры от Бекмамбетова до Сельянова, которым молодые режиссеры будут представлены. Организаторы надеются в этом году провести питчинг особого рода, когда продюсерам будет показана не голая идея с наметками ее развития, из которой то ли что-то получится, то ли нет, а уже готовый продукт, который уже оценили сотни тысяч зрителей по всей стране. Продюсер уже будет видеть, что перед ним то, что уже точно пришлось по вкусу зрителю, и останется только превратить этот короткий метр в полный. На счету фестиваля уже есть история большого успеха. В 2015 году победителем стал режиссер Алексей Нужный с короткометражкой «Петух», а в 2018 году полнометражная комедия Нужного «Я худею» снискала симпатии как критиков, так и зрителей.

«У нас есть фишка, которой нет ни у кого, — говорит Алексей. — Возможность оперировать максимально широкой географией и максимально широкой аудиторией, и это круто. Еще в начале лета он был вообще никем где-нибудь в Удмуртии, а к сентябрю его фильм оценила вся страна. И вот, например, Сельянов понимает, что этот человек умеет снимать, человек делает то, что зрителю интересно, и это не голое утверждение, это вот — цифры… Мы — площадка, которая собирает вокруг себя авторов, зрителей и деловую тусовку, которая заинтересована в первых и вторых».

Марина Александрова ИА REGNUM Фестиваль уличного кино стартовал в московском кинотеатре «Пионер»

Если говорить о фильмах, которые вошли в конкурсную программу фестиваля, то они очень разные. Есть среди них и остросоциальные сатирические комедии, и остроумные притчи, и берущие за душу драмы, и анекдотические истории, тем не менее, содержащие в себе нечто большее, чем повод посмеяться. Программа очень разнообразна, и каждый зритель найдет здесь что-то себя. Кто бы из участников ни оказался победителем в сентябре, можно смело сказать, что в выигрыше будут все — и молодые режиссеры, и зрители, и наш отечественный кинематограф, остро нуждающийся в свежей крови и новых идеях.