Осло, 13 июня, 2018, 20:06 — ИА Регнум. Власти Норвегии хотели бы нарастить численность американских военных на территории своей страны с 330 до 700 человек, сообщает 13 июня Deutsche Welle со ссылкой на официальный сайт министерства обороны Норвегии.

Солдаты НАТО

По мнению норвежского военного ведомства, такое наращивание численности военного контингента США придаст Норвегии уверенность в том, что союзники страны получат достаточный опыт ведения боевых действий в природных условиях, характерных для страны.

«Мы должны иметь уверенность в том, что солдаты НАТО из других стран-союзников получат опыт действий в норвежских условиях, и что наши и союзнические военнослужащие учатся совместным действиям», — указано в заявлении министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена, размещенном на сайте норвежского военного ведомства.

По «абсолютно случайному» стечению обстоятельств, дополнительные американские контингенты могли бы базироваться в городе Сетермун, находящемся в 420 км от российско-норвежской границы.

В данный момент официальный Осло ожидает одобрения Вашингтоном этого запроса.

При этом министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорайде уже сообщила журналистам, что эта инициатива правительства Норвегии уже получила одобрение парламента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года впервые со времен Второй мировой войны в Норвегию прибыл контингент иностранных военных. 330 военнослужащих США прибыли обучаться ведению боевых действий в условиях зимы.