Ереван, 13 июня, 2018, 19:46 — ИА Регнум. Прибывшего в Москву на открытие чемпионата мира по футболу 2018 премьер-министра Армении Никола Пашиняна принял президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru

В ходе встречи стороны в очередной раз подчеркнули интенсивность отношений Россия-Армения и подтвердили необходимость интенсивного диалога двух стран, сообщает сайт президента России.

«Мы с вами не так давно виделись в Сочи. Но, имея в виду стратегический характер наших отношений и большой объем различных направлений сотрудничества, думаю, что наши встречи всегда востребованы… Очень рад возможности увидеться с Вами, поговорить по всему комплексу наших отношений», — отметил Путин.

Он в очередной раз подчеркнул эффективное взаимодействие двух стран в торгово-экономической сфере в контексте Евразийского экономического союза и выразил пожелание дальнейшего развития этих отношений.

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Пашинян, в свою очередь, отметил тот факт, что за месяц они встречаются дважды, что, по мнению премьер-министра Армении, является позитивным. Пашинян также подчеркнул важность будущих подобных встреч и обсуждений двусторонней повестки.

«Думаю, что это показывает еще и то, что те заявления, что были сделаны месяц назад, они не то что обоснованы, они сейчас конкретно реализуются. И, конечно, между Арменией и Россией особые отношения. Уверен, что эти отношения продолжат быть особенными, станут более особенными… И для меня важно, что мы имеем возможность, и я уверен, что в будущем тоже будем иметь возможность часто встречаться и обсуждать всю повестку наших отношений. Все мы знаем, что повестка наших отношений очень большая, и есть много вопросов и в экономическом смысле, и в политическом смысле, и в региональном смысле. Мы надеемся на позитивный и конструктивный диалог. И убедились, что наш диалог именно такой», — отметил Пашинян.

С российской стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Орешкин.

Пашинян пробудет с рабочим визитом в России два дня. В рамках визита он примет участие в церемонии открытия бюста Герою Советского Союза, главному маршалу бронетанковых войск СССР Амазаспу Бабаджаняну. Пашинян на стадионе «Лужники» будет присутствовать на церемонии открытия чемпионата мира по футболу и на первом матче чемпионата.