Москва, 13 июня, 2018, 19:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который находится в Москве, чтобы принять участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу.

kremlin.ru Встреча Путина и Пашиняна в Москве

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин отметил, что несмотря на то, что с момента их последней встречи 14 мая в Сочи прошло не так много времени, «но имея в виду стратегический характер наших отношений и большой объем различных направлений сотрудничества, думаю, что наши встречи всегда востребованы».

Путин напомнил, что Россия уверено удерживает первое место в торговом обороте с Арменией.

«В прошлом году у нас товарооборот вырос больше чем на 30 процентов, в этом году тоже уверенный рост», — сказал российский президент, подчеркнув увеличение поставок продукции сельхозназначения на российский рынок.

«И конечно, позитивный эффект, это очевидный факт, даёт присоединение Армении к ЕАЭС — это наши общие оценки. Надеюсь, что мы будем и дальше двигаться по этому направлению», — сказал президент России.

В свою очередь Пашинян отметил, что между Арменией и Россией особые отношения. «Уверен, что эти отношения продолжат быть особенными, станут более особенными. Конечно, для нас очень важно, Армении и вообще правительству Армении, которое представляет народ Армении, ощущать такой приём в России — в Сочи, Москве», — сказал глава армянского правительства.

По его мнению, частые встречи дают возможность обсуждать всю повестку армяно-российских отношений, которая содержит много вопросов и в экономическом смысле, и в политическом смысле, и в региональном смысле.

Как написал Никол Пашинян до встречи на своей странице в Facebook, кроме встречи с Путиным, намечена встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, а также посещение первого матча футбольного первенства Россия — Саудовская Аравия, который состоится 14 июня.