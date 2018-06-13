Москва, 13 июня, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Российские операторы мобильной связи обеспечили инфраструктурой все стадионы, где будут проходить матчи ЧМ-2018. Об этом на пресс-конференции 13 июня заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Твиты

Он отметил, что на всех стадионах, где будут проходить матчи ЧМ-2018, установлено оборудование, обеспечивающее скорость передачи данных более 30 Мбит/с., на стадионе «Лужники» — до 40 Мбит/с. Кроме того, за последние шесть месяцев скорость передачи данных у каждого оператора в Москве увеличилась на 40−50%. Таким образом, чемпионат мира по футболу — 2018 станет одним из самых скоростных и инновационных.

«Если в 2014 году в основном использовалась технология третьего поколения, то сейчас предоставляются услуги на базе LTE и LTE Advanced, что даёт гораздо большие возможности как с точки зрения связи, так и с точки зрения закачки контента, что очень важно», — отметил Кусков.

По предварительным подсчётам, в период проведения мундиаля в России будет сделано порядка 900 млн твитов и поставлено до 100 млн лайков в сети Instagram. Это должно побить рекорд чемпионата 2014 года в Бразилии, когда болельщики сделали 672 млн публикаций в Twitter и оставили 40 млн лайков.

Добавим, в ходе конференции также было озвучено, что в настоящий момент существенного роста нагрузки на московский траффик не происходит.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве заявили о готовности системы здравоохранения к работе на период проведения мундиаля.