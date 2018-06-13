Москва, 13 июня, 2018, 19:17 — ИА Регнум. Пенсионный возраст для женщин необходимо повышать до 63 лет, а для мужчин — до 65 лет, таких показателей следует достичь к 2034 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 июня, об этом журналистам заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин. Выхода нет

«Центр стратегических разработок, и это и моё мнение тоже, мы действительно предлагали повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65. Мы предлагали и соответствующий темп повышения, который для женщин составлял полгода в год, для мужчин — даже треть года. Я не отказываюсь от этих предложений», — заявил Кудрин по итогам заседания комитета Госдумы по контролю и регламенту.

Между тем, по его словам, какой вариант возьмёт за основу правительство при разработке законопроекта, сегодня неизвестно.

«Предложения правительства мне пока не известны. Я слышал, что правительство ставит этот вопрос и готово решать, но официальной информации я не слышал ни от одного представителя правительства», — подчеркнул Кудрин.

Между тем, в Госдуме 14 июня ожидают внесение правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста. Предполагается, что в основу инициативы ляжет как раз предложение Кудрина.