Ташкент, 13 июня, 2018, 18:44 — ИА Регнум. Останавливать свадебные кортежи, прикрываясь именем президента, является предательством главы государства, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ответ на действия председателя центрального совета Союза молодежи республики Кахрамона Куранбаева. Об этом 13 июня сообщает издание «Дарё».

Torange.biz Свадебный кортеж

"Вместо того чтобы останавливать свадебные процессии, измените взгляды молодых людей. Это нужно делать до свадьбы. Это не произойдет за год. Нужно подготовить почву. А останавливать кортежи, ссылаясь на слова президента, — это предательство президента», — подчеркнул Мирзиёев.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня Куранбаев сказал, что в воспитательных целях остановил свадебный кортеж и пересадил молодоженов в такси, а гостей отправил в обратном направлении.