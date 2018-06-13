Москва, 13 июня, 2018, 19:00 — ИА Регнум. Госдума может принять спорный законопроект о пенсионном возрасте в первом чтении до конца весенней сессии, то есть до 29 июля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенсионный возраст

«Я понимаю ваши опасения, связанные с возможным внесением правительством предложений по пенсионной реформе. Но ведь, согласитесь, наверное, лучше было бы их принять сейчас, пусть даже они спорные, для того чтобы иметь больше возможности для их обсуждения», — сказал парламентарий в ходе пленарного заседания, обращаясь к коллегам.

«Принимая их в первом чтении или обсуждая в первом чтении сейчас, мы будем иметь возможность организовать то самое широкое обсуждение, о котором все говорят, возможность встретиться с нашими избирателями, услышать их мнения и их предложения. Бояться нам обсуждения решения, наверное, неправильно, прятать голову в песок — неправильно, вопросы и проблемы необходимо обсуждать», — подчеркнул он.

Вместе с тем в Госдуме 14 июня ожидают внесения законопроекта о повышении пенсионного возраста.