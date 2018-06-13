Москва, 13 июня, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Законопроект о государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал нижней палате парламента отклонить, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.

Тинторетто. Адам и Ева

Законопроект о гендерном равенстве был внесен в Госдуму в 2003 году народными избранниками Вячеславом Володиным, Олегом Морозовым, Екатериной Лаховой и Геннадием Райковым и принят в первом чтении в 2003 году.

Инициатива гарантировала на уровне федерального закона равные права и свободы мужчин и женщин, равные возможности для их реализации.

«Откровенным свидетельством дискриминации женщин является и их практически полное вытеснение из сферы политики, управления государством. Можно утверждать, что женщины никак не влияют на принятие самых значимых государственных решений по развитию страны. Гражданские права женщин, особенно их пассивное избирательное право, то есть право быть избранными в органы власти, постоянно ущемляются», — отмечали авторы.

Отметим, что именно в этот законопроект ко второму чтению предполагались поправки, закрепляющие понятие «харассмента».

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