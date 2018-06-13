Сеул, 13 июня, 2018, 18:01 — ИА Регнум. Цены на криптовалюту Bitcoin рухнули до минимума за четыре месяца после сообщения о краже хакерами $37 млн в биткоинах у южнокорейской компании Coinrail, 13 июня передает агентство Associated Press.

Pxhere.com Биткоин

После объявления о хакерской атаке цена на криптовалюту упала на $500 за час и продолжает падать. В настоящий момент биткоин продается по цене $6370.

Напомним, стоимость биткоина достигала максимума в декабре 2017 года, один биткоин на рынке криптовалют продавался за $19 783.

Читайте также: Московские жулики научились взламывать криптокошельки