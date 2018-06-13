Сеул, 13 июня, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Южнокорейские и американские военные начали обсуждение изменений планов совместных учений вооруженных сил на Корейском полуострове, сообщает 13 июня информагентство «Ренхап».

Af.mil Учения в Южной Корее

Агентство ссылается на неназванные источники в военном ведомстве Южной Кореи. Стоит отметить, что официальных сообщений по данному вопросу пока не поступало.

Информация об этом опубликована на фоне заявления президента США Дональда Трампа о прекращении военных учений, которое он сделал по итогам встречи в Сингапуре с главой КНДР Ким Чен Ыном.

По мнению «Рехап», результатом этого может стать перенос или полная отмена совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Guardian, запланированных на август текущего года.

Напомним, в данный момент в Сеуле находится госсекретарь США Майк Помпео. Южнокорейские СМИ надеются, что он официально пояснит заявление президента США Дональда Трампа о прекращении учений в Корее.

Ранее Дональд Трамп заявил, что американо-южнокорейские военные учения стоят «огромных денег» и не будут проводиться, пока переговоры Вашингтона и Пхеньяна «идут в правильном направлении».

Как сообщало ИА REGNUM, сокращение военной активности США на Корейском полуострове лидер КНДР Ким Чен Ын считает одним из главных условий заморозки северокорейской ракетно-ядерной программы.