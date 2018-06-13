Москва, 13 июня, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 13 июня своими указами утвердил состав администрации президента, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин подписывает резолюцию

Руководителем администрации назначен Антон Вайно, уже занимавший этот пост с августа 2016 года. Его первыми заместителями остались Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Заместителями главы администрации президента также назначены Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко.

Дмитрий Песков назначен заместителем руководителя администрации — пресс-секретарём президента.

Помощниками главы государства назначены Андрей Белоусов, Игорь Левитин, Анатолий Серышев, Владислав Сурков, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Лариса Брычёва (начальник Государственно-правового управления президента), Дмитрий Калимулин (начальник Референтуры президента) и Дмитрий Шальков (начальник Контрольного управления президента).