Санкт-Петербург, 13 июня, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Общественные активисты Санкт-Петербурга, выступающие против закрытия астрономических наблюдений в Пулковской обсерватории (Главная астрономическая обсерватория РАН) и в защиту охранной зоны обсерватории, намерены в ближайшее время провести новую акцию в поддержку научного учреждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала 13 июня Анастасия Плюто, представитель региональной общественной организации «Охтинская дуга».

Иван Шилов ИА REGNUM Пулковская обсерватория

Напомним, 5 июня президиум РАН принял решение о постепенном сворачивании астрономических наблюдений с Пулковских высот под Петербургом. В течение пяти лет наблюдения за небом должны быть перенесены на «другие площадки», а в обсерватории продолжится лишь обработка их результатов. Критики этого решения заявляют о том, что никаких иных площадок, подходящих для полноценного переноса наблюдений, у ГАО РАН просто не существует, а реализация постановления президиума академии приведет к фактическому уничтожению старейшей российской обсерватории.

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В «Охтинской дуге», которая уже не раз проводила акции в защиту обсерватории от застройщиков, происходящее с ГАО РАН называют «рейдерским захватом», а решение президиума РАН — принятым в интересах строителей, претендующих на территорию 3-километровой защитной зоны обсерватории.

«Сами по себе строители ничего бы не смогли, если бы их так не поддерживали власти Петербурга», — говорит Анастасия Плюто, напоминая, что губернатор Георгий Полтавченко в 2014 году подписал разрешение на строительство ЖК «Планетоград» вблизи Пулковской обсерватории.

«Чей интерес первичен, петербургского правительства или застройщика, мы не знаем, застройщиков много», — добавила Плюто, отметив, что прибыль от возможной застройки территории получат и строители, и власти города.

Собеседница ИА REGNUM рассказала, что предварительно на 23 июня планируется неформальная встреча защитников Пулковской обсерватории, которая не будет иметь форму митинга или шествия, поэтому не потребует согласования властей.

«Это будет день рождения Пулковской обсерватории, а заодно, может быть, и ее «похороны», — сказала Плюто, оговорившись, что борьба за сохранение научного учреждения обязательно продолжится.

Акция приурочена к целому ряду памятных для обсерватории дат. Например, 19 июня 1838 года — 180 лет назад — император Николай I подписал указ об открытии астрономической обсерватории в Петербурге. Само торжественное открытие Пулковской обсерватории состоялось опять же 19 июня, но уже 1839 года. К июню также относится закладка первого камня будущей обсерватории и издание первого указа о создании защитной зоны вокруг астрономического учреждения на Пулковских высотах.

Анастасия Плюто также отметила, что на прилегающих к Пулковской обсерватории землях продолжают находить останки советских солдат, погибших в ходе боёв за оборону Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. И фактически, как говорят поисковики, вся территория Пулковских высот и вблизи них представляет собой братское кладбище.

Как напоминает активист «Охтинской дуги», по российским законам никакое строительство в таких местах в принципе невозможно. Но даже при перенесении останков павших воинов и перезахоронении их на официальных кладбищах, на местах, где были найдены погибшие солдаты, разрешены лишь зеленые насаждения. Как считают защитники обсерватории, этот аргумент должен быть принят во внимание при решении судьбы защитной зоны Пулковской обсерватории.