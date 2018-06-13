Ростов-на-Дону, 13 июня, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Очередной дом в Ростове-на-Дону городские власти решили скрыть от глаз иностранных гостей, прибывших на матчи чемпионат мира по футболу. На этот раз баннером оказался закрыт жилой дом. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Ростов-на-Дону накрыл «баннеризм»

«Жильцы уехали днём в гости, приехали вечером, и их ждала вот такая красота. И никто не предупреждал и не спрашивал. Жилой дом завесили, теперь окно невозможно открыть и ничего, что там люди живут», — указал автор сообщения.

Стоит отметить, что превращение города-миллионника в «потёмкинские деревни» началось в преддверии мундиаля. Так, баннером завесили объекты культурного наследия регионального значения — дом, в котором провёл детские и юношеские годы один из главных руководителей Белого движения Пётр Врангель, гостиницу «Московскую».

Ранее известный телеведущий Иван Ургант высмеял натянутые баннеры с изображением счастливых ростовчан на доме, расположенном на проспекте Шолохова.

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