Бишкек, 13 июня, 2018, 13:57 — ИА Регнум. В Джалал-Абадской области Киргизии жители Ала-Букинского района провели митинг против разработки китайской компанией золоторудного месторождения «Иштамберди». Участие в акции протеста приняли около 300 человек, пишет «Knews».

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Митингующие считают, что разработка золотого рудника ведется незаконно, а также требуют выплатить им ущерб за нанесенный экологии ущерб, запретить использование вредных веществ при переработке золотосодержащей руды и перенести хвостохранилище золоторудного комбината в другое место.

Для проведения переговоров с участниками митинга на юг Киргизии выехали председатель госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Улан Рыскулов и другие специалисты, сообщил «Азаттык».

ИА REGNUM напоминает, что месторождение «Иштамберды» является одним из крупнейших в Киргизии. Изначальные прогнозные запасы золота на нем оценивались в 79,5 тонны. Сейчас на нем имеется около 40 тонн драгметалла.

Разработкой рудника занимается «Full Gold Mining» — дочерняя компания китайской государственной горнодобывающей корпорации «Lingbao». С 2014 года золотосодержащий концентрат с этого месторождения вывозили в Китай, а в декабре 2016 года полный цикл производства золота был налажен уже на месте добычи руды.

Отметим, что в апреле 2017 года в Джалал-Абадской области Киргизии уже проходил аналогичный митинг против строительства киргизско-китайской золотоизвлекательной фабрики «Макмал». Тогда акция протеста переросла в массовые беспорядки — митингующие несколько зданий и технику, а также забросали камнями милиционеров и членов межведомственной комиссии, приехавших провести с ними переговоры.

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