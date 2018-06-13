Ташкент, 13 июня, 2018, 13:35 — ИА Регнум. В рамках двухдневной поездки в Ферганскую область президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами жилищного строительства в регионе и дал поручения по качественному выполнению строительных работ, сообщили 13 июня в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев прибыл на строительную площадку жилого массива Мустакиллик в Фергане. В рамках постановления главы государства в 2017 году в городе было построено пять семиэтажных домов. В настоящее время продолжается строительство десяти домов, а к 2020 году планируется сдать еще 19 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Узбекистане реализуется республиканская программа развития городов «Обод махалля» («Благоустроенная махалля»).