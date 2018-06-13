Москва, 13 июня, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Из-за введённого в связи с проведением чемпионата мира по футболу запрета на въезд автобусов в города, где будут проводиться матчи мундиаля, транспортники начали массово подавать уведомления на въезд в Москву впрок. Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Андрей ИА Красная Весна Автобус ПАЗ-672 на газу.

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Представитель объединения отметила, что такие уведомления подаются на все имеющиеся в распоряжении автобусы и на все возможные даты и время въезда, даже если ехать автобусы не собираются. «Когда число уведомлений многократно превышает число реальных поездок, о каком-либо контроле ради безопасности говорить не приходится», — цитирует «Инферфакс-Туризм» слова Тюриной.

Она добавляет, что отсутствие уведомления чревато тем, что в случае поломки, даже если она произошла на въезде в город, пассажирам иностранных автобусов придётся ждать три часа, пока уведомление начнёт действовать. А вот пассажирам отечественных транспортных компаний повезло и того меньше — им придётся провести в сломавшемся автобусе минимум 48 часов, даже если уведомление будет подано немедленно.

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Как сообщало ИА REGNUM, запрет на въезд автобусов на территорию Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Санкт-Петербурга в связи с проведением ЧМ-2018 введён с 1 июня по 17 июля. Также с начала июня, но до 30 июня начал действовать аналогичный запрет на въезд на территорию Екатеринбурга, Волгограда, Саранска, Калининграда. Исключение составляют автобусы, осуществляющие регулярные перевозки по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам, а также автобусы, оборудованные системой «ЭРА-ГЛОНАСС».