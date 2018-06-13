Афины , 13 июня, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас обратился к грекам с торжественным сообщением о смене названия соседнего государства на Республику Северная Македония, сообщает Афинско-македонское агентство новостей. Ципрас особо подчеркнул момент, который назвал, пожалуй, наиболее исторически весомым и ценным для своей страны: северные соседи Эллады не будут и не могут в будущем претендовать на какую-либо свою связь с древнегреческой Македонией.

Auguste Léon Женщины в народных македонских костюмах. Смилево, 1913

После выполнения ряда условий Соглашения, которое включает также скрупулезное внесение изменений в конституцию, Греция на предстоящем Европейском Совете поддержит решение о начале переговоров Северной Македонии и ЕС, и также поддержит отправку приглашения от саммита НАТО для вступления в альянс. Этого не последует, если условия выполнены не будут.

«Сейчас, наконец, решается конфликт, который подорвал стабильность нашего региона, и открывается окно в будущее. Окно солидарности, дружбы и сотрудничества, процветания и совместного развития между нашими народами», — также написал Ципрас в своем микроблоге.

Напомним, ранее стало известно, что в соответствии с достигнутой договоренностью между премьер-министрами Македонии и Греции у балканского государства появится новое название. Для Греции это историческое событие, сделки они добивались с 1990 года, переговоры о возможном переименовании Македонии начались в конце прошлого года. Ожидается, что финальное решение примут на референдуме граждане Македонии.