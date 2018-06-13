Москва, 13 июня, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Программа макрофинансовой помощи Украине со стороны Евросоюза будет запущена, но ни сопутствующее условие преодоления коррупции, ни, соответственно, сами эти программы эффективно выполняться не будут, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Цитата из м/ф «Про Сидорова Вову». Реж. Эдуард Назаров. 1985. СССР Избалованный ребёнок

Борьба с коррупцией как условие предоставления финансовой помощи любой стране — это логичное и правильное условие. В случае с Украиной оно более чем обосновано, хотя и относится к категории пустых мечтаний. Напомню, что обязательства по борьбе с коррупцией, принятые на себя Украиной в рамках предыдущих программ помощи, выполнены Киевом не были.

Акцент, который во время слушаний в Европарламенте сделал на этом условии вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, примечателен в более широком контексте: он ещё раз продемонстрировал предвзятость ЕК в подходе к урегулированию украинского кризиса.

Известно, какие экономические ограничения введены в отношении нашей страны в связи с отсутствием прогресса в выполнении Минских договорённостей. Действуя через Россию, Западная Европа и США пытаются помочь незаконному киевскому режиму силовым путем задавить возникшие в результате народного протеста против госпереворота 2014 года народные республики — ДНР и ЛНР. Логично было бы как минимум потребовать выполнения своих обязательств по Минску-2 и от режима Порошенко.

Этого, однако, не происходит. Такая явная политическая ангажированность Запада, а в данном случае — Европейского союза, дает Киеву основания игнорировать все другие «условия», кроме условия сохранения антироссийской и русофобской направленности своей политики.

Домбровскис в своём выступлении подчеркнул, что страны Европы не могут позволить Украине «потерпеть неудачу» в восстановлении экономики. Между тем ему ли, латышу, не знать, что без нормальных отношений с Россией даже мало-мальски существенного экономического развития соседние с нами страны обеспечить не могут.

Другими словами, программу макрофинансовой помощи Украине, как и любые другие программы помощи ей, можно запускать, и она будет запущена, но ни сопутствующее условие преодоления коррупции, ни, соответственно, сами эти программы эффективно выполняться не будут.

Современная украинская элита коррумпирована, а ещё точнее сказать — полностью развращена, прежде всего и главным образом самой поддержкой Запада в осуществлении государственного переворота и его соучастием в спровоцированных незаконным захватом власти многочисленных преступлениях против народа Украины. Без преодоления этой коррумпированности будущего у Украины нет.

Напомним, Домбровскис заявил, что борьба с коррупцией будет в центре политических условий в меморандуме о взаимопонимании, который должен быть согласован между ЕС и Украиной для финансовой помощи. Речь идет о предоставлении 1 млрд евро.

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