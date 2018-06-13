Санкт-Петербург, 13 июня, 2018, 10:59 — ИА Регнум. На реставрацию евангелическо-лютеранского храма Апостола Петра на Невском проспекте Санкт-Петербурга в 2018 году выделено 107 млн рублей. Ранее на реставрацию скульптуры и аттика храма, с воссозданием креста, было затрачено 9,5 млн рублей. Об этом сегодня, 13 июня, сообщили в Смольном.

Gov.spb.ru Храм Апостола Петра на Невском проспекте

В настоящее время в храме, являющемся объектом культурного наследия федерального значения, идут работы по реставрации фасадов и башен.

«До конца года специалисты выполнят реставрацию цокольной части, крылец, штукатурной отделки фасадов, лепного декора проемов и барельефов в тимпанах галереи (фигурных и орнаментальных композиций, декоративных элементов), отреставрируют элементы из литейного чугуна (тетивы и балясины балюстрады, элементы ограждений балконов, решетки окон башен), металлические фонари, заполнения оконных и дверных проемов», — уточнили в пресс-службе комитета по охране памятников Петербурга (КГИОП).

Лютеранский храм на Невском проспекте, между домами 22 и 24, был построен в 1830-х годах по проекту Александра Брюллова.

В историческом виде храм существовал до его закрытия в 1937 году. В 1938 году часть предметов отделки была передана в Русский Музей и Государственный Эрмитаж. Закрытая церковь использовалась для демонстрации панорамы «Северный полюс», а с 1939 года — под склад театра Ленгорэстрады. К 1962 году здание переделали под плавательный бассейн. В 1994 году здание храма возвращено лютеранской общине Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время православный Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга ждут очередные ремонтно-реставрационные работы. Они продлятся почти год, до 15 мая 2019 года.

Кроме того, скоро начнутся работы по реставрации фасада римско-католического храма Святой Екатерины на Невском проспекте, д. 32−34. Работы также завершатся 15 мая 2019 года.