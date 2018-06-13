Кабул, 13 июня, 2018, 10:48 — ИА Регнум. В Джелалабаде утром 13 июня прогремел взрыв. По информации представителя губернатора провинции Нангархар на востоке Афганистана, взрывное устройство было установлено рядом с одним из магазинов, расположенном на оживлённом рынке.

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В результате семь человек были ранены, в их числе четверо детей, сообщает телеканал Tolo News. Все они были госпитализированы в городскую больницу. Медики оценивают их состояние как стабильное. Ещё один ребёнок погиб. Пока ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна из группировок, действующих на территории страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в Кабуле погибли 12 человек. Теракт был осуществлён смертником 11 июня недалеко от одного из правительственных министерств. Среди погибших женщины, дети, а также сотрудники министерства. Ответственность за теракт не взяла ни одна террористическая группировка.

Напомним, ранее, 9 июня, радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило о перемирии с властями Афганистана сроком на три дня в честь мусульманского праздника окончания поста Ураза-байрам. Изначально предполагалось, что перемирие продлится с 11 июня по 19 июня.