Лос-Анджелес, США, 13 июня, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Телеканал Disney XD приостановил трансляцию во время показа рекламного ролика компьютерной игры The Last of Us 2, в котором демонстрируется гомосексуальный поцелуй, об этом 12 июня сообщил пользователь — — R форума ResetEra.

Gyrostat Флаги ЛГБТ

Он отметил, что Disney XD не стал показывать сцены насилия и иной нежелательный контент, который присутствует в данном трейлере и рекламных роликах других игр, но при этом показал поцелуй двух девушек. — R спросил других обитателей форума о том, что они думают о действиях телеканала.

Напомним, Disney XD вёл трансляцию с выставки компьютерных игр E3. Канал, показывая рекламные ролики других игр, также подверг цензуре сцены насилия и жестокости.