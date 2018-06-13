Москва, 13 июня, 2018, 07:50 — ИА Регнум. В мае 2018 года японский автопроизводитель Mazda смог продать в России 2536 автомобилей и увеличить объём продаж на 43%. Об этом 12 июня сообщило агентство «Автостат».

M 93 Автомобиль Mazda CX-5

Всего за пять первых месяцев 2018 года компания реализовала в нашей стране 11 638 легковых машин (рост продаж относительно 2017 года — 33%). По итогам этого периода доля компании на рынке составила 1,7%, за аналогичный период 2017 года этот показатель был равен 1,5%. Лидером внутреннего рейтинга продаж Mazda является кроссовер CX-5, в мае 2018 года компания реализовала в России 1828 этих автомобилей, а в период с января по май 2018 — 8458 ед.

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Напомним, в мае 2018 года в СМИ был опубликован рейтинг самых популярных в России японских кроссоверов и внедорожников. Mazda CX-5 занял в нём четвёртое место.