Москва, 13 июня, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведет с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином переговоры на высшем уровне 22 июня. Глава Южной Кореи прибудет в Россию по приглашению главы Российского государства. Этот визит будет первым за 19 лет приездом главы Южной Кореи в Россию, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Мун Чжэ Ин. 2017

В ходе переговоров лидеры России и Южной Кореи обсудят актуальные вопросы дальнейшего двухстороннего развития в различных сферах. В частности, Путин и Мун Чжэ Ин обсудят ситуацию на Корейском полуострове. По результатам переговоров будет подписан ряд совместных документов.

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Визит президентом Республики Корея Мун Чжэ Ина продлится три дня, с 21 по 23 июня. 23 июня Мун Чжэ Ин посетит матч чемпионата мира по футболу между сборными Республики Корея и Мексики в Ростове-на-Дону.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-спикер Александр Жуков («Единая Россия») заявил, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин планирует 21 июня выступить на пленарном заседании Госдумы РФ.

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