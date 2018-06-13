Абакан, 13 июня, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Глава Хакасии Виктор Зимин завёл личные страницы во всех популярных социальных сетях, сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 июня, в республиканском правительстве.

Скриншот со страницы главы Хакасии Виктора Зимина. Vk.com Глава Хакасии Виктор Зимин завёл страницы в популярных соцсетях

Таким образом, теперь Зимин является пользователем социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Twitter. А свою страницу в Instagram он ведёт уже два года.

«Традиционные методы встреч с жителями, такие как приёмные часы граждан, удобны не всем. Нужно наладить контакт с каждым, и помочь в этом может глобальная сеть. Уже два года я веду свою страницу в Instagram, решил завести аккаунты и в других социальных сетях. Создал свои странички, чтобы выйти с вами на новый уровень общения — простой, удобный, понятный многим», — прокомментировал руководитель республики.

Уточняется, что он намерен делиться с подписчиками новостями о жизни республики, фотографиями и видеороликами с различных мероприятий, личными снимками, а также «решать проблемные вопросы» в режиме онлайн. Все аккаунты Зимина открыты для комментирования.

Добавим, в пресс-службе главы и правительства Хакасии уверяют, что Виктор Зимин будет вести свои страницы в соцсетях самостоятельно.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Виктор Зимин руководит Хакасией с 2009 года. В сентябре 2018 года он намерен вновь принять участие в выборах главы республики.

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