Вашингтон, 29 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Общие кассовые сборы боевика «Форсаж 9» режиссёра Джастина Лина превысили отметку в $700 млн. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Цитата к/ф «Форсаж». реж. Роб Коэн, Мэл Сити. 2001. США, Германия Вин Дизель

Боевик с Вином Дизелем стал единственным голливудским фильмом, которому удалось преодолеть эту отметку после начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Остальные картины не смогли собрать более $500 млн. Предыдущим фильмом с кассовыми сборами более $700 млн стал сиквел «Джуманджи: Новый уровень», вышедший в декабре 2019 года.

Прокат в США принёс «Форсажу 9» $172 млн, на международные сборы пришлось остальные $528 млн. Наибольшей популярностью фильм пользовался в Мексике, Японии, Великобритании, Германии, Южной Корее, России, Франции, Австралии, Бразилии и Испании. Общие кассовые сборы франшизы «Форсаж» превысили $6,59 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе студия Universal Pictures назначила дату премьеры фильма «Форсаж 10» на апрель 2023 года. Десятый фильм будет состоять из двух частей, которые должны стать завершением франшизы.