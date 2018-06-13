Москва, 13 июня, 2018, 07:12 — ИА Регнум. В преддверии Дня России рубль подешевел к иностранным валютам примерно на 0,5%. Российская валюта оказалась под давлением на фоне расширения антироссийских санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Как заявил глава минфина США Стивен Мнучин, они несли угрозу безопасности США и их партнерам. Дополнительное давление на российский рынок исходило от долгового рынка, на котором отсутствовал спрос на облигации федерального займа.

Сегодня, 13 июня, баррель Brent стоит $75,64 (+0,23%). Цена на черное золото остается стабильной. Участники рынка ждут встречи ОПЕК+, которая пройдёт в Вене 22−23 июня.

Курс доллара 11 июня закрылся на уровне 62,81 руб. Покупателям не удаётся закрыть ценовой разрыв 32 дня, который образовался 10 мая.

Опираясь на технический анализ, можно сказать, что сегодня для рубля с долларом ключевой момент. Если торги на Мосбирже завершатся выше 63,30 руб., то ожидается новый виток ослабления рубля. Первым целевым уровнем для пары доллар/рубль выступит 65,50 руб., евро/рубль — 79,00 руб. Ключевыми событиями новой недели являются заседания ФРС США, ЕЦБ и ЦБ РФ.

Напомним, 11 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 47 коп. (+0,47%) до 62,81 руб., курс евро — на 36 коп. (+0,50%) до 74,03 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $765,7 млрд (+142,38%), евро/рубль — 123,7 млн евро (+3,6%).

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