Якутск, 13 июня, 2018, 05:14 — ИА Регнум. Инициативная группа активистов в Якутии намерена препятствовать увеличению цен на энергоносители, топливо и услуги ЖКХ. В Якутске 13 июня состоится митинг, цель которого — не допустить повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также стоимости газа и бензина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за ЖКХ

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Организаторы митинга намерены рассказать общественности, как формируются цены на топливо и энергоносители, и к каким это приводит последствиям. Как рассказал региональным СМИ инициатор мероприятия Эрэл Васильев, на акции протеста также прозвучат предложения по решению социально-экономических проблем Якутии. Итогом митинга станет резолюция, которую направят представителям органов власти и в федеральную антимонопольную службу.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии уже митинговали против повышения тарифов в апреле 2017 года. Было собрано 1000 подписей якутян под петицией с требованием остановить рост тарифов ЖКХ, однако на протест жителей региона представители органов власти не обратили внимания.

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