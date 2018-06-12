Багдад, 12 июня, 2018, 21:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади выступил против проведения повторных парламентских выборов, сообщает 12 июня Al Arabia.

(сс) Foreign and Commonwealth Office Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади

Более того, глава правительства подчеркнул, что любой кто попытается саботировать политический процесс, будет наказан.

«Вопросом занимаются исключительно судебные инстанции, а не политики. Ни правительство, ни парламент не имеют право отменять результаты голосования», — подчеркнул Абади.

Напомним, 12 мая в Ираке прошли парламентские выборы, результатами которых были недовольны многие политические силы, преимущественно сунниты и курды. Некоторые политические деятели выступили за проведение повторного голосования.