Дамаск, 12 июня, 2018, 21:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы Сирии усилят свою противоракетную оборону (ПВО) на границе с оккупированными Израилем Голанскими высотами, сообщает 12 июня Al Arabia со ссылкой на источник.

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По словам источника, на границе будут установлены российские системы «Панцирь», которые должны противостоять потенциальной угрозе со стороны Израиля.

Напомним, правительство Сирии тесно сотрудничает с Ираном и ливанской «Хезболлой» в борьбе с террористической угрозой. Для Израиля «Хезболла» является преступной организацией, поэтому военные еврейского государства регулярно наносят авиаудары по ее объектам на территории Сирии, что приводит к напряженности в отношениях между государствами.