Каир, 12 июня, 2018, 20:20 — ИА Регнум. Власти Египта объявили о повышении цен на электроэнергию для населения в среднем на 26%, сообщает 12 июня Al Arabia.

Грук Андрей ИА Красная Весна

Данное решение было принято в рамках программы кредитования Международного валютного фонда (МВФ), потребовавшего от Каира взятия на себя соответствующих обязательств.

Напомним, недавно в Египте завершились президентские выборы, на которых убедительную победу одержал действующий президент Абдель Фаттах Ас-Сиси. Рейтинг главы государства позволяет ему провести непопулярные реформы.

Зависимость страны от международных кредитов вызвана затяжным экономическим кризисом, который обрушился на страну после так называемой «Арабской весны».