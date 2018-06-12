Анкара, 12 июня, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Миграционные службы Турции арестовали 202 нелегальных мигранта на северо-западе страны, сообщает 12 июня Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Задержанные были выходцами из таких стран как Сирия, Пакистан, Ливия, Алжир, Палестина, Ирак, Иран, Марокко и Сомали, все они были доставлены в миграционные службы, откуда будут в последствие депортированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 года Турции заключила соглашение с Евросоюзом, по которому обязалась закрыть границу для беженцев, стремящихся проникнуть на территорию содружества. Данная сделка привела к резкому сокращению потока нелегалов в ЕС.