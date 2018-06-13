Санкт-Петербург, 14 июня, 2018, 01:09 — ИА Регнум. Матвей Шпаро, некоторые рекорды которого занесены в книгу Гиннеса, давно занимается популяризацией Арктики среди молодежи. Так, в 2018 году прошла уже десятая лыжная экспедиция на Северный полюс с участием московских школьников под руководством Шпаро. О походах на Северный полюс и о том, как воспринимает Арктику подрастающее поколение, путешественник побеседовал с корреспондентом ИА REGNUM.

Quietstorm666 Матвей Шпаро

«Любая сфера человеческой жизни будет развиваться, только если к ней будет интерес молодежи, к Арктике это относится в не меньшей, а даже в большей степени», — считает Шпаро, вспоминая трудный поход 2008 года, во время которого и появилась идея привлечь в арктические путешествия молодежь — такие полярные приключения она вспоминала бы с гордостью.

Первый поход с детьми состоялся в апреле того же года, на 100 км, от дрейфующей станции «Барнео» до полюса. Путешествие заняло неделю, и в нём приняли участие семеро ребят. Дальнейшие походы показали, что интерес к исследованиям и приключенческая жилка у молодежи есть, причем некоторые даже решили связать с Арктикой свою жизнь.

«Наше семидневное путешествие строится как большой жизненный урок, без нотаций и моралей», — рассказывает Шпаро.

Каждый год приходит примерно 300−400 анкет, но отбираются только 40 человек, которые едут на учебно-тренировочные сборы, и из них семеро отправляются в экспедицию. Члены такой команды должны быть похожи на космонавтов: «быть готовы физически и психологически, уметь радоваться за достижения друг друга, заботиться и помогать друг другу».

Читайте интервью полностью: Арктика — ближний космос: интервью

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