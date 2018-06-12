Москва, 12 июня, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Новые санкции США, которые были введены 11 июня против граждан и организаций Российской Федерации, будет иметь «нулевой эффект». Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано департаментом информации и печати МИД России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится, — говорится в заявлении. — Но американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом».

В МИД РФ отметили, что властям США следует всерьез бороться с терроризмом и другими реальными угрозами, а не выдумывать «врага там, где его нет».

В российской внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание на то, что минфин США ввел новые ограничительные меры против РФ в дни российских национальных праздников, таких как День Победы и День России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня минфин США ввел санкции в отношении трех граждан РФ, трех российских компаний и двух связанных с ними структур.

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