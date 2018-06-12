Тирасполь, 12 июня, 2018, 15:58 — ИА Регнум. В столице Приднестровья Тирасполе 12 июня провели массовое шествие и митинг в честь Дня России. Как передает ИА REGNUM, на центральной площади торжественно подняли флаги России и ПМР.

Мауриц Корнелис Эшер. Узы единства. 1958

Присутствовавший на церемонии президент Приднестровья Вадим Красносельский в своем выступлении сказал, что Россия уже долгие годы является гарантом мира и стабильности на берегах Днестра.

«Сегодняшние миротворцы доблестно продолжают славные и благородные традиции русских воинов. Мы с благодарностью вспоминаем подвиг и воина Российской Империи, и воина Советского Союза, и сегодняшнего миротворца» — подчеркнул президент.

В своем поздравительном послании он отметил, что «12 июня для приднестровцев — это символ единства с Россией, с которой мы неразрывно связаны общей историей, языком, культурой, тысячами нитей». «Мы не мыслим без неё нашего будущего», — подвел итог Красносельский.

«Российская Федерация для большинства приднестровцев является Родиной, одной на всех, независимо от национальности и вероисповедания каждого. Мы неотделимы от ее многовековой истории, духовных корней. И эта неразрывная связь — бесценное достояние. Мы должны бережно хранить это священное наследие, всегда помнить, что судьба России зависит от каждого из нас», — отметил в свою очередь спикер Верховного совета ПМР Александр Щерба.

Посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин в своем поздравительном послании заявил, что дата 12 июня «знаменует не только провозглашение суверенитета, но и весь тысячелетний исторический путь российского государства».

«День России символизирует единство нашей многонациональной страны и всего русского мира. Вместе с Российской Федерацией его празднуют все, кому дорога российская земля. В этот знаменательный день каждый из нас чувствует себя частью великой державы», — отметил посол.

Вечером, 12 июня в Тирасполе пройдет праздничный концерт «Мы вместе с Россией».

В Приднестровье, напомним, проживают более 220 тыс российских граждан.