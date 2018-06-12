Симферополь, 12 июня, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Активисты «Молодой Гвардии» собрали более 250 автомобилей и мотоциклов, чтобы нетривиальным образом отметить День России — с ветерком промчаться по новому Крымскому мосту из Краснодарского края в Крым, передаёт 12 июня корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Бороздин Мы — в Крым!

Сергей Бороздин Участники автопробега

По словам организаторов патриотической акции, сбор участников стартовал 11 июня на центральном пляже «Янтарь» в посёлке Веселовка Темрюкского района.

Сергей Бороздин Участники автопробега в честь Дня России

«12 июня в 10:00 автоколонна отправилась в путь, проехав в общей сложности более 70 километров, прибыла к Обелиску Славы на горе Митридат в Керчи, где активисты возложили цветы и почтили память защитников родины», — отметили в пресс-службе «Молодой Гвардии».

В МГЕР также подчеркнули, что многие участники акции четыре года ждали возможности лично насладиться красотой и величием Крымского моста.

Сергей Бороздин Автопробег по Крымскому мосту

«Маршрут выбран не случайно. Крымский мост — один из самых значимых и знаковых строительных объектов России. Мост через Керченский пролив — символ единения людей. Мы гордимся своей историей, своими предками и сегодняшними достижениями наших соотечественников в различных сферах!», — написал на своей странице в Facebook глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Сергей Бороздин Автопробег по Крымскому мосту

Напомним, сегодня в ряде крымских городов в честь праздника также состоялись патриотические автопробеги.