Игорь Руденя: Любовь к Отечеству и сила духа сделали нас сплочённой семьёй
Тверь, 12 июня, 2018, 15:22 — ИА Регнум. 38 жителям Тверской области вручил государственные и региональные награды губернатор Игорь Руденя 12 июня, в День России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
«Традиции самоотверженного служения своей стране, своему народу, своим родным и близким, сохраняются и умножаются на Тверской земле», — отметил губернатор, поздравляя награжденных.
«Созидательный труд, любовь к Отечеству и сила духа сделали наш народ сплочённой семьёй», — добавил Игорь Руденя, подчеркнув, что 12 июня мы чествуем Россию — страну с многовековой историей, богатейшими традициями, талантливыми и сильными духом людьми.
Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждён один из лучших следователей Тверской области подполковник юстиции Владимир Мустафаев. Также несколько жителей региона удостоены званий заслуженных работников Российской Федерации. Благодарности президента РФ удостоены хормейстер районного центра культуры и досуга Пеновского района Нина Ткаченко и коллектив «Театра юного зрителя».
Также 22 жителя Тверской области сегодня получили региональные награды. Знак губернатора «Во благо земли Тверской» вручён шести гражданам. Кроме того, 14 представителям Верхневолжья присвоены звания почётных работников Тверской области в отраслях здравоохранения, культуры и искусства, муниципальной службы, науки и образования, сельского хозяйства, торговли и сферы услуг, транспорта, экономики, юридической сферы.