Тверь, 12 июня, 2018, 15:22 — ИА Регнум. 38 жителям Тверской области вручил государственные и региональные награды губернатор Игорь Руденя 12 июня, в День России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области

«Традиции самоотверженного служения своей стране, своему народу, своим родным и близким, сохраняются и умножаются на Тверской земле», — отметил губернатор, поздравляя награжденных.

«Созидательный труд, любовь к Отечеству и сила духа сделали наш народ сплочённой семьёй», — добавил Игорь Руденя, подчеркнув, что 12 июня мы чествуем Россию — страну с многовековой историей, богатейшими традициями, талантливыми и сильными духом людьми.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области

Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждён один из лучших следователей Тверской области подполковник юстиции Владимир Мустафаев. Также несколько жителей региона удостоены званий заслуженных работников Российской Федерации. Благодарности президента РФ удостоены хормейстер районного центра культуры и досуга Пеновского района Нина Ткаченко и коллектив «Театра юного зрителя».

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области

Также 22 жителя Тверской области сегодня получили региональные награды. Знак губернатора «Во благо земли Тверской» вручён шести гражданам. Кроме того, 14 представителям Верхневолжья присвоены звания почётных работников Тверской области в отраслях здравоохранения, культуры и искусства, муниципальной службы, науки и образования, сельского хозяйства, торговли и сферы услуг, транспорта, экономики, юридической сферы.