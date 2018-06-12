Вильнюс, 12 июня, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Европарламентарий от Литвы, объявивший о намерениях выставить кандидатуру на выборах президента Литвы в 2019 году, Валентинас Мазуронис раскритиковал ежегодный доклад президента, который она сегодня, 12 июня, зачитала с трибуны парламента Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «1984». Реж. Майкл Рэдфорд. 1984. Великобритания Атмосфера страха и лицемерия

«Доклад президента Дали Грибаускайте — это двойные стандарты: обвинения всем, похвалы себе и оправдания. Мы услышали много абстрактных размышлений, но:

a) Утверждение двойных стандартов и господство с целью достижения своих политических целей,

b) Тотальная атмосфера страха, преследования, грубые нарушения прав человека,

c) Лицемерие, интриги и подковерная политика,

d) Выборочные, подверженные влиянию правоохранительные органы и используемые в политической борьбе спецслужбы.

Это нынешняя повседневность Литовского государства, которую в течение девяти лет создавала и которой руководила президент Литовской Республики Даля Грибаускайте. Об этом в послании не говорилось», — написал на своей страничке в социальной сети Facebook Мазуронис.

В своём ежегодном докладе Грибаускайте заявила о своей ключевой роли в наступлении на олигархию в Литве и решительной борьбе с коррупцией.