Политик: «Лицемерие, интриги, страх – это Литва Дали Грибаускайте»
Вильнюс, 12 июня, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Европарламентарий от Литвы, объявивший о намерениях выставить кандидатуру на выборах президента Литвы в 2019 году, Валентинас Мазуронис раскритиковал ежегодный доклад президента, который она сегодня, 12 июня, зачитала с трибуны парламента Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Доклад президента Дали Грибаускайте — это двойные стандарты: обвинения всем, похвалы себе и оправдания. Мы услышали много абстрактных размышлений, но:
a) Утверждение двойных стандартов и господство с целью достижения своих политических целей,
b) Тотальная атмосфера страха, преследования, грубые нарушения прав человека,
c) Лицемерие, интриги и подковерная политика,
d) Выборочные, подверженные влиянию правоохранительные органы и используемые в политической борьбе спецслужбы.
Это нынешняя повседневность Литовского государства, которую в течение девяти лет создавала и которой руководила президент Литовской Республики Даля Грибаускайте. Об этом в послании не говорилось», — написал на своей страничке в социальной сети Facebook Мазуронис.
В своём ежегодном докладе Грибаускайте заявила о своей ключевой роли в наступлении на олигархию в Литве и решительной борьбе с коррупцией.