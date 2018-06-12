Со дна Волги подняли затонувший накануне катамаран
Волгоград, 12 июня, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Катамаран, который затонул на Волге в Волгоградской области после столкновения с баржей, был поднят на берег. Об этом сегодня, 12 июня, сообщают местные СМИ со ссылкой на Южный региональный центр МЧС России.
Напомним, ранее сегодня со дна Волги было поднято тело 11-й погибшей в результате столкновения катамарана с баржей. В Волгограде идёт процедура опознания тел.
Затонувший катамаран был поднят с помощью автокрана. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 22:00 по московскому времени 11 июня в районе речного порта Волгограда катамаран с пассажирами на борту столкнулся с баржей. Всего на двух судах находились 28 человек. После столкновения катамаран перевернулся.
По данному факту возбуждено уголовное дело.