Екатеринбург, 12 июня, 2018, 10:20 — ИА Регнум. В Свердловской области в День России в честь праздника парашютисты совершили прыжок с флагом страны. Перформанс состоялся на аэродроме «Логиново», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Парашютисты-патриоты

Акция задумана и проведена участниками патриотического общественного движения Putin Team.

«Мы обожаем Россию! Это наша Родина и лучшая страна во всем мире! В этот солнечный день мы решили поздравить всех граждан с высоты птичьего полёта! Посвящаем наш прыжок всем патриотам! С праздником!», — сказал один из участников мероприятия в видеоролике, предоставленном организаторами корреспонденту ИА REGNUM.

Затем самолёт взлетел с аэродрома «Логиново». А через несколько минут состоялся прыжок. На одном из парашютов был закреплён флаг Российской Федерации, а на втором — полотнище с надписью Putin Team и хештегом #деньроссии.

Один из участников почётной миссии перед прыжком признался, что очень сильно волнуется. Впрочем, это не испортило прыжка и парашютисты благополучно приземлились.

Напомним, что неформальное общественное движение Putin Team (Команда Путина) было создано в конце 2017 года по инициативе хоккеиста Александра Овечкина, для объединения поддерживающих деятельность президента РФ Владимира Путина людей.

Отметим, что участниками общественного движения являются многие знаменитые актёры, певцы и спортсмены.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года общественники провели акцию «С уважением к прошлому». Участники Putin Team поздравили с Днём Победы более тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в 50 городах России. Также участники движения предлагали всем неравнодушным гражданам России присоединиться к акции.