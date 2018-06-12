Волгоград, 12 июня, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Число жертв столкновения катамарана с баржей на Волге возросло до 11 человек. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба МЧС России.

Цитата из х/ф «Титаник». Реж. Джеймс Кэмерон. 1997. США Тонущие люди

«Тело утонувшей в результате ЧП с катамараном женщины обнаружено и поднято. Это последняя, 11-я, жертва. Поисково-спасательная операция завершена», — сообщили в МЧС.

Напомним, на Волге в Волгоградской области накануне, 11 июня, произошло столкновение катамарана с баржей. В общей сложности на судах находилось 28 человек. В результате происшествия катамаран перевернулся.

Сперва сообщалось о 10 жертвах. Теперь их число возросло до 11.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц».